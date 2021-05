Diritti tv, a Sky 114 partite in co-esclusiva con DAZN

Dopo che DAZN ha acquistato i diritti tv della Serie A per il triennio 2021-24, Sky trasmetterà 114 gare in co-esclusiva

Dopo ch DAZN ha acquistato i diritti tv della Serie A per il trienno 2021/24, Sky ha comunicato che, in co-esclusiva, trasmetterà 114 partite del massimo camoionato italiano. In poche parole, potrà trasmettere tre gare a giornata, proprio come fino ad ora ha fatto DAZN che trasmette l'anticipo del sabato alle 20.45, l'anticipo della domenica alle 12.30 e una gara delle 15.00 della domenica.