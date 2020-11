Verso Inter-Real Madrid, Handanovic (Sky): “Ci complichiamo la vita da soli, ognuno deve crescere di livello”

Samir Handanovic è stato intervistato alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid ai microfoni di Sky Sport. Il portiere sloveno dell’Inter ha sottolineato l’importanza di un match di tale caratura, dove ogni singolo deve migliorare. La sfida è in programma per domani alle ore 21.

Ecco, quindi, le sue parole: “L’importanza partita di domani è fondamentale. In queste partite serve tutto, che ognuno cresca di livello. Nella gara di andata abbiamo giocato bene, ma purtroppo nel calcio gli episodi fanno la differenza e a volte ci siamo complicati la vita da soli: bisogna essere più bravi in questo. Penso che dobbiamo capire che quando le squadre giocano contro l’Inter danno qualcosa in più e a volte la nostra cattiveria agonistica non è stata la livello delle altre squadre e quando non è così gli altri ti mettono in difficoltà. E in questo inizio di campionato è successo già tre o quattro volte“.

