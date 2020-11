Il padre di Isco: “Si vorrebbe provare un nuovo campionato, ma rimanere non sarebbe un problema”

Paco Alarcòn, padre e procuratore di Isco, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser della situazione del figlio, in rottura con Zinedine Zidane e sempre più vicino ad un addio al Real Madrid. Il centrocampista spagnolo, infatti, sarebbe uno dei nomi sul taccuino della dirigenza dell’Inter.

Ecco, quindi, le parole del padre ed agente dello spagnolo: “Restare a Madrid non sarebbe un problema. In questo momento non abbiamo offerte, ma c’è la volontà di provare un altro campionato“. Le sue dichiarazioni, secondo quanto riportato da Marca, avrebbero sorpreso il Real Madrid, che però sarebbe disposto a sacrificare l’ex fantasista del Malaga, anche lasciandolo partire in prestito con un’opzione sull’acquisto futuro.

