Verso Inter-Real Madrid, Casemiro: “Vogliamo il primo posto nel girone. Sergio Ramos? A 34 anni vuole ancora migliorare”

Zinedine Zidane può dormire sonni tranquilli. Al contrario di Karim Benzema a Sergio Ramos, Casemiro potrà essere disponibile in occasione della trasferta di Champions League del suo Real Madrid contro l’Inter. Il brasiliano, intervistato ai microfoni di Uefa.com, ha parlato del match e del capitano dei Blancos.

Ecco, dunque, le sue parole: “Sappiamo che il nostro è un gruppo difficile. Lo Shakhtar ha giocatori brasiliani di alta qualità. Il Borussia ha fatto molto bene in Germania; e l’Inter è una grande squadra, con una forte tradizione e un allenatore che ha le idee chiare. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, ma mentalmente siamo stati molto forti e concentrati sulla vittoria. E poi Rodrygo ha segnato il gol decisivo. Il lavoro mentale e la concentrazione che abbiamo mantenuto durante la partita sono stati molto importanti. Siamo consapevoli che c’è ancora molta strada da fare, ma quella vittoria è stata vitale. Vogliamo arrivare primi, c’è ancora una possibilità e sta a noi. Abbiamo già fatto una grande partita contro l’Inter, quindi non possiamo che crescere in questa competizione“.

Poi, su Sergio Ramos: “Sergio è un leader nello spogliatoio e in campo. È un piacere condividere tutti questi anni con lui. Quello che sta facendo ora è scrivere il suo nome nei libri di storia del club. È un giocatore che non si arrende mai, che vuole sempre lottare e vuole sempre vincere. Spinge la squadra a fare meglio, è un modello per noi. L’altro giorno ha segnato il suo centesimo gol con il Real Madrid e dobbiamo congratularci con lui, ma per quelli di noi che sono con lui ogni giorno non è una sorpresa visto quanto lavori. Segnare tanti gol importanti nelle difficili situazioni che abbiamo affrontato è la chiave di tutto. Questa è la sua personalità. Ha 34 anni e vuole ancora migliorare, imparare e lavorare duro“.

