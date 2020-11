Social – L’abbraccio dell’Inter a Regazzoli: “Tornerai più forte di prima”

Non c’è pace per Alice Regazzoli. La centrocampista numero 10 dell’Inter Women, infatti, a poco più di un anno dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ora, l’Inter si stringe attorno alla nerazzurra.

Ecco, dunque, l’abbraccio via social della società nerazzurra: “Forza Alice Regazzoli, ti conosciamo bene e sappiamo che tornerai più forte di prima come hai già fatto una volta!“. La numero 10 è stata una delle protagoniste della promozione in Serie A nella stagione 2018/2019.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<