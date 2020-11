Barella: “Voglio essere il giocatore che desidera Conte. Ora so quando fare la giocata decisiva”

Nicolò Barella sta maturando settimana dopo settimana, divenendo sempre più un centrocampista d’élite nel panorama calcistico non solo italiano, ma anche europeo. Il numero 23 dei nerazzurri, ex Cagliari, è stato protagonista di un’intervista a Uefa.com, in cui ha parlato del suo ruolo, delle sue caratteristiche e di Antonio Conte.

Ecco, dunque, le sue parole: “La mezzala fa da raccordo tra attacco e difesa, io interpreto il ruolo a a modo mio. Qui all’Inter una mezzala deve fare tanti inserimenti e saper fare le due fasi per aiutare i reparti. Io voglio essere il giocatore che mi chiede di essere il mister, che mi ha aiutato in questo anno: penso di essere cresciuto nella gestione delle partite, ora so quando andare in area, aspettare o fare la giocata decisiva“.

