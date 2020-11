LIVE – La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Real Madrid

Domani l’Inter affronterà a San Siro il Real Madrid in una gara cruciale per le sorti in Champions League dei nerazzurri. Come di consueto, ecco la conferenza stampa della vigilia di Antonio Conte, assieme al capitano Samir Handanovic. Ecco le loro parole.

SULLE PAROLE DI ZIDANE – Conte: “Sicuramente per noi rappresenta una finale questa gara, perché dopo la sconfitta a Madrid e dopo i due pareggi precedenti non abbiamo tante vie di scampo. Ci aspetta una partita molto difficile, il Real lo conosciamo tutti, la sua importanza e la sua storia anche nel passato recente in Champions. Non abbiamo vie di scampo, c’è un risultato importante da raggiungere e sappiamo che se vogliamo possiamo. L’abbiamo dimostrato all’andata, magari migliorando alcuni aspetti, ce la possiamo giocare. Facendo attenzione, con grande umiltà dobbiamo cercare di vincere”.

SUL SALTO DI QUALITÀ – Conte: “Dobbiamo fare il salto di qualità, anche perché ci si aspetta tantissimo da parte noi. Le chiacchiere stanno a zero e rimangono i fatti: tutti quanti dobbiamo assumerci delle responsabilità, passando da me arrivano al club ed ai calciatori. Se questo salto non è avvenuto, significa che qualcosa dobbiamo rivederla“.

SUGLI SCONTRI DIRETTI IN CL – Handanovic: “Penso che mancano ancora tre partite prima di tutto, poi facciamo delle valutazione. Se guardiamo a quelle partite possiamo recriminare molto. Ci mancano tre partite, poi tiriamo le somme“.

SUI GOL SUBITI – Handanovic: “Quando prendi tanti gol, c’è sempre da preoccuparsi, ma bisogna valutare le singole occasioni. Se guardiamo oggi contro di noi tutti giocano nella stessa maniera, chiusi ed in contropiede. Quando prendiamo gol o sono errori nostri o tramite ripartenza da parte loro. Ho visto pochi gol con meriti altrui, molti con demeriti nostri. Sono tutte cose migliorabili, ma quando i numeri non sono dalla tua parte bisogna aggiustare i problemi“.

SUL CAMBIO DI MENTALITÀ – Conte: “Spesso e volentieri partivamo forte, con la giusta cattiveria. Come ha detto Samir, quest’anno tantissime squadre arrivano abbottonate e chiuse, spesso e volentieri diventa difficile trovare la via del gol e bisogna aver pazienza. Abbiamo tantissimi minuti di possesso palla in più, anche se l’obiettivo finale è di verticalizzare. Stiamo concedendo qualcosa di troppo. Come ho detto prima, se vogliamo essere competitivi dobbiamo alzare tutto, dall’attenzione e la cattiveria alla fame. Avere più voglia di tutti“.

