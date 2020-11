Inter-Real Madrid, duro confronto tra Conte e squadra negli spogliatoi: il retroscena

Un duro confronto tra Antonio Conte e tutta la squadra nello spogliatoio dopo la brutta e pesante sconfitta rimediata questa sera a San Siro contro il Real Madrid.

Come riportato da Top Calcio 24, c’è stato un faccia a faccia tra Conte, giocatori e staff per tirare le somme dopo una prestazione che pone tanti punti interrogativi. Il cammino europeo ora è davvero compromesso, all’Inter servirà un miracolo per ottenere i passi per gli ottavi di finale di Champions League.

