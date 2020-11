Inter-Real Madrid, Handanovic (Sky): “Il campo non mente, dalle parole bisogna passare ai fatti”

Serata amarissima per l’Inter, sconfitta in casa dal Real Madrid nella quarta giornata di Champions League. La formazione di Conte vede complicarsi notevolmente il percorso verso gli ottavi di finale (leggi qui le combinazioni), e deve fare i conti con i numerosi limiti emersi in questa prima parte di stagione.

A metterci la faccia dopo il fischio finale è stato il capitano Samir Handanovic, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato: “Dalle parole bisogna passare ai fatti, il campo non mente mai, decide chi va avanti e chi non passa. Quando siamo rimasti in 10, il Real Madrid è stato in grado di gestire il pallone”.

“Queste squadre son più abituate a giocare che a difendere. Rincorrere con un uomo in meno è difficile, loro hanno fatto girare la palla e noi siamo andati a vuoto”.

