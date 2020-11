LIVEBLOG – Inter-Real Madrid, è pioggia di #Conteout: “Tempo scaduto” “Dimettiti”

Ed ora, i tifosi dell’Inter, hanno perso la pazienza. E’ rimasto ben poco in cui sperare per la qualificazione negli ottavi di Champions League, dopo la prestazione incolore da parte dei nerazzurri, sconfitti in casa per 2 a 0 dal Real Madrid, che potrà costare caro nel proseguio del cammino europeo.

Sui social network intanto spopola l’hashtag #Conteout: è finito soprattutto lui a finire nel mirino dei supporters della Beneamata. In molti ora chiedono addirittura le sue dimissioni: