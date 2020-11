Inter-Real Madrid, lo speciale allenamento di Hazard: ecco cosa ha provato

La gara di stasera tra Inter e Real Madrid dirà molto sul futuro – ed il presente, soprattutto – , della squadra di Antonio Conte. Una vittoria contro i Blancos darebbe animo alla squadra nerazzurra, ma soprattutto permetterebbe di avvicinarsi al primo obiettivo: il passaggio del turno.

La strada che si presenterà davanti alla formazione meneghina non è delle più facili vista la caratura della rosa madrilena. La squadra di Zinedine Zidane, però, manca di due elementi fondamentali come Karim Benzema e Sergio Ramos. Al loro posto il tecnico francese opterà per Nacho, mentre davanti spazio a Mariano Diaz. Per entrambi sarà il debutto stagionale in Champions.

Date le assenze, in caso di eventuali calci di rigore, manca qualcuno che si incaricherà di batterli. Potrebbe essere Toni Kross, oppure, più probabilmente qualcun altro. Come riportato da Defenca Central, nella rifinitura di ieri Eden Hazard si è fermato dopo l’allenamento per praticare diverse volte il tiro dal dischetto. Handanovic è avvisato.

