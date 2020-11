Inter-Real Madrid, Marotta (Sky): “Maradona dispensava emozioni, era un’icona del calcio”

Pochi istanti ancora al fischio d’inizio tra Inter e Real Madrid nello scontro diretto della quarta giornata di Champions League. In una serata destabilizzata dalla bruttissima notizia arrivata dall’Argentina sulla scomparsa di Diego Armando Maradona, le formazioni allenate da Antonio Conte e Zinedine Zidane si giocheranno il proprio destino nella massima competizione europea in una sfida in cui più di ogni altra cosa conteranno i tre punti finali. Ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ricordato il campione argentino.

Le sue parole in ricordo di Maradona: “Come appassionato direi che è stato un giocatore che ha dispensato tanta emozione con le sue giocate. Le sue giocate rimangono nell’antologia del calcio. Da avversario l’ho visto dagli spalti, rappresentava un’icona perché era un campione. Nelle sue giocate aveva qualcosa di irripetibile, le emozioni che ha generato sono qualcosa di indimenticabile”.

