Social – Milito rende omaggio a Maradona: “Grazie per tutto ciò che hai fatto per l’Argentina”

Anche dal profilo di Diego Alberto Milito arriva il messaggio per celebrare il ricordo di Diego Armando Maradona, scomparso oggi in terra argentina. L’ex attaccante dell’Inter ha affidato il proprio pensiero ad Instagram, questo il testo: “Profonda tristezza, che tu possa riposare in pace. Diego, grazie per tutto ciò che hai fatto per l’Argentina. Non ti dimenticheremo mai”. Maradona allenò la nazionale albiceleste nell’estate del 2010 nel corso del Mondiale tenutosi in Sud Africa, squadra nella quale era presente anche l’allora attaccante interista.