Eurorivali – Borussia M-Shakhtar 4-0: l’Inter ha l’obbligo di vincere contro il Real Madrid

Prova la fuga in classifica nel Gruppo B di Champions League il Borussia M’Gladbach di Marco Rose. La formazione tedesca, dopo aver stravinto all’andata per 0-6 in Ucraina, al ritorno in Germania ha trovato nuovamente il successo in scioltezza con un netto 4-0 sullo Shakhtar. A decidere l’incontro, prima le reti di Stindl, Elvedi ed Embolo nel corso del primo tempo, poi quella di Wendt arrivata a 13 minuti dalla fine per il poker decisivo.

A questo punto è abbastanza chiara la situazione di classifica del Gruppo B di Champions League che vede al timone a quota 8 punti il Borussia M’Gladbach. Lo Shakhtar, dopo la sconfitta di stasera, rimane invece al secondo posto a 4 punti al pari del Real Madrid ma con lo scontro diretto dell’andata a favore. A chiudere la classifica, invece, è l’Inter che fino a questo momento ha collezionato due pareggi ed una sconfitta, in attesa del match di stasera contro i blancos.

