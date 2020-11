Social – Il pensiero di Zanetti: “Riposa in pace, immenso Diego”. Poi la foto insieme per ricordare Maradona

Un saluto da capitano a capitano. Un saluto da Javier Zanetti a Diego Armando Maradona. Nel giorno in cui il mondo piange la scomparsa della leggenda del calcio argentino, è arrivato anche il messaggio da parte di una delle altre leggende del fubtol sudamericano. Questo il messaggio affidato dal vicepresidente dell’Inter a Twitter per celebrare la figura del Diez: “Ho scelto questa foto perché riflette la felicità che ho provato il giorno in cui ho condiviso con te un campo di calcio! Grazie per il calcio! Grazie per tutto quello che ci hai dato…Riposa in pace, Diego! Riposa a ritmo e grazie di tutto, immenso Diego!“