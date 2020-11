Inter-Real Madrid, Zanetti (Sky) ricorda Maradona: “Non ci voglio credere, Diego è unico, l’essenza del calcio”

Ci siamo: è l’ora di Inter-Real Madrid. Una partita che vale una stagione, almeno dal punto di vista europeo. La squadra di Conte ha solo un risultato a disposizione per rilanciarsi in ottica qualificazione, nonostante di fronte non ci sia di certo una squadra qualunque.

A pochi minuti dall’inizio del match, ha parlato il vicepresidente Javier Zanetti ai microfoni di Sky Sport, che non può esimersi dal ricordare Maradona: “Diego è unico per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che ha fatto in un campo da calcio. Lui dribblava anche nella vita tutte le difficoltà per rimanere sempre in piedi. In tutta l’Argentina non vogliamo crederci. 1986? Avevo 13 anni, uno dei momenti più belli della mia vita. Per tutti noi argentini è stata una grandissima felicità. Diego ci ha trasmesso il suo grande amore per questo sport. Ha rappresentato, non solo per gli argentini, ma per tutto il mondo l’essenza del calcio”.

