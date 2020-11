Inter-Real Madrid, Butragueño: “Stasera partita straordinaria, dobbiamo rendere omaggio a Maradona”

Come ripetuto più volte nel corso del pomeriggio, avrà un sapore amaro il match di questa sera tra Inter e Real Madrid. Una gara che rimane sicuramente molto importante ai fini del futuro in Champions League delle due squadre, ma che risentirà dal punto di vista affettivo della scomparsa di Diego ArmandoMaradona. Un calciatore che per anni ha rappresentato un solido punto di riferimento per questo sporto e che nel pomeriggio è venuto a mancare. Nel pre-partita di San Siro, il dirigente ed ex calciatore del Real Madrid Emilio Butragueño ha così dedicato all’argentino il suo intervento ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

SU MARADONA – “Siamo tutti profondamente dispiaciuti, uno dei più grandi della storia di questo sport. Diego ha portato il calcio ad un altro livello, è un giorno triste per tutti. Oggi si disputerà una partita straordinaria e dobbiamo rendere omaggio a Diego. Ricordo una partita giocata contro il Napoli, ma anche gli scontro con Siviglia, Barcellona e Argentina. Sicuramente un giocatore come lui ha permesso al calcio di essere così com’è oggi”.

