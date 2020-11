Inter-Real Madrid, chi si rivede: Sensi recuperato, va in panchina

E’ la serata di Inter-Real Madrid. Dentro o fuori: non c’è scelta per la squadra di Antonio Conte. Visti i primi tre risultati raccolti in Champions, per Lukaku e compagni questa sera non resta che vincere, per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale.

Dalla lettura delle formazioni ufficiali c’è una prima bella notizia per i tifosi nerazzurri: dopo diverso tempo, torna a disposizione Stefano Sensi, che siederà in panchina. Il centrocampista non gioca con l’Inter dal 4 ottobre, giorno di Inter-Lazio.

