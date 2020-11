Coppa Italia – L’Inter pesca la Fiorentina agli ottavi di finale: decisiva la vittoria sull’Udinese

Non sono stati sufficienti i 90 minuti regolamentari a decidere l’incontro tra Udinese e Fiorentina che si è appena concluso alla Dacia Arena. Dopo lo 0-0 iniziale e la perfetta parità del primo tempo supplementare, a sbloccare il match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia ci ha pensato Montiel al 112′ lanciando i viola agli ottavi per la prima gioia di Cesare Prandelli dal suo ritorno in panchina a Firenze.

Una gran bella soddisfazione per il centrocampista classe 2000 lanciato in campo solamente tre minuti prima della rete decisiva. Sarà così la Fiorentina l’avversario che l’Inter dovrà affrontare agli ottavi di finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda le date, è già stato annunciato che il prossimo turno si giocherà tra il 13 e 20 gennaio del 2021, come sempre in uno scontro diretto che darà così l’accesso ai quarti di finale.

