Inter-Real Madrid, le probabili formazioni: pronto Dimarco, Dumfries ancora no. Correa dalla panchina

Le ultimissime sulle possibili scelte di Simone Inzaghi per la sfida europea di domani sera

Poco più di 24 ore al primo vero big match della stagione dell' Inter che domani sera debutta in Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Banco di prova d'altissimo livello soprattutto per Simone Inzaghi, chiamato a migliorare i risultati europei delle ultime stagioni dove la formazione nerazzurra non è riuscita ad andare oltre il terzo piazzamento nella fase a gironi, sfiorando e mai raggiungendo gli ottavi di finale. Un'impresa che al tecnico piacentino era invece riuscita la scorsa stagione, quando con la Lazio venne poi travolto proprio agli ottavi contro i giganti del Bayern Monaco .

Per quanto riguarda le ultimissime in vista del match di San Siro di domani sera, andiamo a vedere le probabili formazioni di Inter-Real Madrid secondo La Gazzetta dello Sport. Se per i blancos sono certe le assenze di Toni Kroos e Gareth Bale, Inzaghi potrebbe invece recuperare in extremis Alessandro Bastoni, assente invece nell'ultima gara di campionato. Qualora non dovesse farcela, però, è pronto ancora una volta Dimarco dal primo minuto. A destra Darmian potrebbe far rimandare l'esordio dal 1' di Dumfries, mentre in avanti Dzeko è in vantaggio su Correa.