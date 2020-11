Inter-Real Madrid, le probabili formazioni: Conte ha un nodo da sciogliere, Zidane alle prese con gli infortuni

E’ stata giornata di vigilia quella di oggi tra Appiano Gentile e San Siro, con le conferenze stampa di Antonio Conte e Zinedine Zidane, rispettivamente accompagnati da Samir Handanovic e Luka Modric. I due allenatori, grandi amici ed ex compagni di squadra, si giocheranno il futuro di Inter e Real Madrid in Champions League nello scontro diretto di domani sera. Per quanto riguarda le probabili formazioni, entrambi i tecnici dovranno vedersela con diverse indisponibilità tra infortuni e coronavirus.

Zidane, ad esempio, non avrà a disposizione due pedine fondamentali come Sergio Ramos e Karim Benzema, mentre Conte dovrà rinunciare ancora una volta a Brozovic e Kolarov causa coronavirus. Proprio il tecnico leccese sembra aver definito la formazione che domani scenderà in campo, con il solo dubbio sulla corsia di sinistra dove al momento è in vantaggio Ivan Perisic. Resta comunque caldo anche il nome di Ashley Young, con Darmian pronto a fare da terzo incomodo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-REAL MADRID

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard. All. Zidane.

