INTERISTI ON THE ROAD – Esposito ed Emmers in gol, promosso Candreva. Dalbert-Rennes: rapporto in bilico

Joao Mario, Candreva, Lazaro, i baby Esposito, Agoumé e Pirola: la dirigenza dell’Inter ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

CANDREVA – Il rendimento dell’87 blucerchiato è sempre degno di nota. Anche in questa partita – nonostante il risultato non sorrida alla Sampdoria – Candreva ha saputo rendersi pericoloso, tanto da trovare l’assist del momentaneo 1-0 per la squadra ligure grazie al gol di Thorsby. Le (in realtà poche) azioni pericolose della sua squadra passano quasi sempre dai suoi piedi.

DIMARCO – Nella sfortunatissima giornata per l’Hellas Verona anche il nome del laterale sinistro è da mettere nella lista dei migliori in campo. E’ un treno sulla fascia, sfiorando anche un gol con un tiro-cross che bacia l’incrocio dei pali prima di spegnersi con la chiusura della retroguardia difensiva del Sassuolo.

SALCEDO – Anche lui come Dimarco, seppur giocando solamente 12 minuti, sfiora il gol: è bravissimo a salire in cielo per prendere di testa un pallone quasi impossibile, obbligando Consigli ad effettuare un autentico miracolo.

ESPOSITO – Parte dalla panchina, entrando al 60esimo, ma dimostra ancora una volta le proprie qualità. Impreziosisce la propria prestazione con un gol nel recupero che regala la sicurezza dei tre punti alla SPAL dopo il gol iniziale di Salamon.

JOAO MARIO – Parte titolare nei 32esimi di finale della Taça de Portugal contro il Sacavenense. La sua prestazione è sufficiente: cerca e trova un gioco semplice, efficace ed intelligente nel dover far girare il pallone a centrocampo. Cerca anche la via del gol in qualche occasione senza tuttavia trovare la gioia personale nel 7-1 con cui il suo Sporting CP chiude la pratica.

DALBERT – Il terzino sinistro brasiliano trova difficoltà in Francia. Contro il Bordeaux non trova spazio nemmeno per la panchina, con il Rennes che a questo punto – stando a quanto riportato da Tuttosport – potrebbe anche pensare di risolvere il contratto di prestito con l’Inter, spingendo così Dalbert ad un ritorno anticipato di sei mesi a Milano.

EMMERS – Il giovane centrocampista belga entra dalla panchina al minuto 70 in Almere-Go Ahead Eagles e trova la via del gol esattamente dopo 5 giri d’orologio con un colpo di testa. E’ la prima gioia in stagione per Emmers, che consolida il risultato con la rete del 3-0 che regala momentaneamente la vetta della classifica all’Almere, in attesa del risultato del Cambuur.

GLI ALTRI – Valentino Lazaro impegnato per 23 minuti in Bor. M’gladbach-Asburgo; Lucien Agoumé non impiegato in Spezia-Atalanta; Andrew Gravillon titolare nella Lorient sconfitto 4-0 dal Lille; Simone Pirola e Di Gregorio non impiegati in Pordenone-Monza; Colidio impegnato per 10 minuti e Vagiannidis non impiegato in Leuven-St. Truiden; Samuele Mulattieri impiegato per 90 minuti in Volendam-Top OSS; Thomas Schirò impegnato per 20 minuti in Carrarese-Olbia; Gabriel Brazao non impiegato in Real Oviedo-Fuenlabrada; Edoardo Vergani non impiegato in Sampdoria-Bologna.

