Ultimo atto del girone D di Champions League dell’Inter, che a San Siro si gioca il primo posto contro la Real Sociedad.

A dirigere la gara sarà l’arbitro svizzero, Sandro Schärer. Domani sera, al fianco di Schärer ci saranno gli assistenti Erni e Zogaj, mentre il quarto uomo sarà Tschudi. Al VAR, invece, ci sarà San, con Millot nel ruolo di AVAR.

Chi è l’arbitro Schärer

Classe 1988, ha esordito a soli 21 anni nella quarta serie svizzera, prima di dirigere una partita della Super League nel 2023.

Internazionale dal 2015, ha esordito in una coppa europea nella stagione 2016-17, arbitrando il 9 luglio dello stesso anno in una gara valida per il primo turno di qualificazioni all’Europa League. A dicembre, invece, ecco la prima direzione di una gara della fase a gironi, sempre nella medesima competizione, nella gara fra Nizza e Krasnodar.

Nel 2018 la prima apparizione in una gara ufficiale fra Nazionali, Romania-Kazakistan, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia. Il 7 giugno 2022 ha arbitrato anche l’Italia, in un match di Nations League vinto dagli Azzurri per 2-1 contro l’Ungheria a Cesena.

L’esordio in Champions League arriva nella stagione 2020-21, quando è l’arbitro designato per Barcelllona-Ferencvaros.

Schärer: precedenti con Inter e italiane

Il fischietto svizzero ha arbitrato una sola volta l’Inter, proprio in Champions League, il 13 settembre 2022. Si trattava della trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen, match vinto dalla squadra di Inzaghi per 2-0 con le reti di Dzeko e Dumfries.

Per quanto riguarda le altre italiane, ha arbitrato due volte la Juventus ai gironi nelle vittorie contro Zenit (2021-22) e Maccabi Haifa (2022-23); una volta il Milan, negli ottavi d’andata della scorsa Champions League contro il Tottenham (1-0 per i rossoneri); una volta la Roma, negli ottavi d’andata della scorsa Europa League proprio contro la Real Sociedad (2-0 per i giallorossi); una volta l’Atalanta, nei sedicesimi d’andata dell’Europa League 2021-22 contro l’Olympiacos (2-1 per i bergamaschi).

Il bilancio totale con le italiane, quindi, recita in totale 6 partite e 6 vittorie. Uno storico senza dubbio promettente.