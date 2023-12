Mercato – Nuovo portiere, l’Inter pensa a un clamoroso RITORNO

Yann Sommer si sta dimostrando un grande acquisto e i suoi numeri, anche in rapporto a Onana, parlano chiaro in tal senso. Tuttavia, la carta d’identità dello svizzero parla chiaro: 35 anni fra qualche giorno. L’Inter, inoltre, non è certa di riscattare Emil Audero, arrivato qualche mese fa proprio come suo vice.

E allora, ecco che l’investimento in porta per un estremo difensore futuribile potrebbe rendersi necessario già nella prossima sessione estiva. Marotta e Ausilio hanno messo gli occhi sulla Brianza, per quello che sarebbe un ritorno a casa: si tratta di Michele Di Gregorio.

Solo qualche giorno fa, noi di Passione Inter vi proponevamo un approfondimento sul portiere del Monza, ripercorrendone la carriera, le modalità con le quali i nerazzurri se ne sono frettolosamente privati per un prezzo irrisorio e i motivi che lo renderebbero ideale come portiere del futuro della Beneamata.

L’Inter, Di Gregorio e la concorrenza

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero riportarlo a Milano perché le sue prestazioni sono ritenute sempre più convincenti. L’alternativa risponde al nome di Bento, portiere dell’Athletico Paranaense, considerato un ottimo prospetto ma privo di esperienza in Europa e per questo bisognoso di un adattamento al calcio italiano di cui Di Gregorio non necessiterebbe.

Al tempo stesso, Marotta e Ausilio sanno che nel prossimo mercato avranno bisogno di intervenire a destra, viste le difficoltà per il rinnovo di Dumfries che potrebbe essere ceduto in estate qualora non si arrivasse a un accordo entro giugno, oltre alla scadenza di Cuadrado fra sette mesi, con il colombiano che difficilmente verrà confermato.

Ci sarà bisogno, inoltre, anche di un attaccante che possa fare da backup alla ThuLa, vista l’età avanzata di Arnautovic e Thuram. Ma quello dei portieri è un altro dossier aperto sulle scrivanie di Viale della Liberazione.

Su Di Gregorio, però, c’è da segnalare la forte concorrenza di altri due club italiani come Milan e Napoli. I rossoneri vorrebbero il portiere del Monza in caso di offerte irrinunciabili per Maignan, mentre i partenopei non sono soddisfatti del rendimento di Meret. Senza dimenticare gli interessi provenienti dalla danarosa Premier League, su tutti quello del Nottingham Forest.