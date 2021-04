GdS – Inter regolare e ferrea: questo scudetto può solo perderlo

La vittoria contro il Bologna firmata Romelu Lukaku ha dato un ulteriore conferma di quanto questa Inter sia solida e cinica. La squadra di Antonio Conte ha saputo contenere gli attacchi dei rossoblù per poi colpire col suo vero trascinatore che arriva a 20 gol in campionato. L’attaccante belga ha messo a segno una rete pesantissima in chiave scudetto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha ancora vinto lo scudetto, ma potrà soltanto perderlo: i nerazzurri sono primi con 8 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica e con la gara di mercoledì da recuperare contro il Sassuolo. La squadra di Conte potrebbe volare così a +11 dal secondo posto in caso di vittoria. La capolista ha assimilato il valore fondamentale del “contismo” ossia la solidità mentale, prima ancora che fisica. Nona vittoria consecutiva e nono successo consecutivo in altrettanti turni del girone di ritorno, impresa riuscita solo al Milan di Arrigo Sacchi nel 1989-90. Quest’Inter non è bella ma essenziale e aritmetica, regolare e ferrea.

