La moviola di Bologna-Inter: non c’è rigore su Barrow, corretti i cartellini gialli

Quella di ieri sera tra Bologna e Inter è stata una partita abbastanza agevole per l’arbitro Giacomelli che ha avuto poco lavoro da svolgere se non nel sventolare alcuni cartellini gialli. Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport.

Presunto rigore su Barrow: “Al 3′ protesta di Barrow, che cade in area nerazzurra dopo un contrasto con Ranocchia. Il difensore dell’Inter è ingenuo ad appoggiare entrambe le mani sulla schiena dell’attaccante rossoblù, ma il gambiano è già in caduta: corretto non fischiare“.

Cartellini gialli: “Giacomelli è bravo al 31′, quando sul gol di Lukaku, si ricorda di sventolare il cartellino giallo a Soumaoro per la precedente entrata imprudente a centrocampo su Lautaro. Al 53′ ammonito anche Ranocchia saltato secco da Barrow. Corretti i gialli nel finale a De Silvestri, Juwara, Brozovic, Bastoni e Gagliardini. Un po’ esagerato quello di Vignato che calcia la gamba di Skriniar“.

