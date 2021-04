TS – L’Inter è cinica e colpisce con Lukaku: nerazzurri bravi a isolarsi dalle voci sul futuro societario

La partita di ieri sera contro il Bologna ha confermato la solidità e il cinismo dell’Inter. L’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha saputo dare una vera e propria identità alla squadra grazie al lavoro costante in allenamento. Romelu Lukaku si è confermato il vero trascinatore di questo gruppo, siglando una rete che pesa come un macigno sulla lotta scudetto.

Come riporta Tuttosport, l’Inter ha lasciato il pallino del gioco al Bologna, senza peraltro mai soffrire, e alla prima occasione buona ha colpito con Lukaku. Il belga si riconferma una bestia nera per Sinisa Mihajlovic, come testimoniano i suoi cinque gol rifilati ai rossoblù in quattro scontri diretti. Il match di ieri rappresenta un altro miglioramento importante nella crescita dei nerazzurri, che fin qui avevano sempre sofferto le gare giocate dopo la sosta. Nonostante la situazione societaria resti ancora in dubbio con le rassicurazioni di Suning, i ragazzi di Conte si sono dimostrati maturi nel mettersi al riparo dai venti di crisi che ancora spirano attorno al club.

