Bologna-Inter, Lukaku (Inter TV): “Grande scelta venire qui, senza questa squadra non sarei nulla”

Quota 20 in campionato in campionato con la rete di stasera per Romelu Lukaku, al secondo anno consecutivo raggiungendo questo incredibile traguardo. L’Inter batte il Bologna 1-0 con il belga sempre decisivo, dimostrandosi sempre più leader.

Al termine del match Big Rom ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Sono contento per la vittoria, era difficile, abbiamo vinto, abbiamo fatto uno bello step. E’ un bel momento della mia carriera, ho fatto una bella scelta venendo qui all’Inter. Ho visto il livello dei giocatori e dell’allenatore che mi ha cercato per molti anni. Senza la squadra non sono nessuno, la squadra è più importante di tutto”.

PRESSIONE –“Mi piace la pressione perché mi dà uno stimolo. A livello di mentalità siamo cresciuti molto, cambiamo la pressione in energia positiva. Questo ci aiuta in campo. Buona Pasqua a tutti e spero passiate un bel momento in famiglia”.

