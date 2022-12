L’Inter respira: riposo per Brozovic nella finalina Mondiale

Il croato non scenderà in campo contro il Marocco in via precauzionale

Enrico Traini

Con un po' di inevitabile delusione, oggi, la Croazia di Marcelo Brozovic affronterà il Marocco, nella finale 3°-4° posto del Mondiale in Qatar. Una gara che l'Inter potrà seguire con meno apprensione del previsto. Il centrocampista nerazzurro, infatti, rimarrà a riposo, non prendendo parte alla sfida.

Lo riporta Tuttosport, ma era già stato anticipato dal ct Dalic, il quale aveva affermato di non voler rischiare i giocatori che non fossero al 100% della condizione. Tra questi c'è anche Brozovic, uscito dal campo contro l'Argentina per un dolore ai flessori della coscia sinistra.

Una sostituzione che aveva destato preoccupazione in casa Inter, trattandosi dello stesso muscolo infortunato di recente. Fortunatamente, gli esami non hanno mostrato alcuna lesione, ma solo un semplice affaticamento.

Buone notizie, dunque, per i nerazzurri, che a breve riabbracceranno il loro perno di centrocampo (dopo Santo Stefano), rinvigorito da un Mondiale giocato su ottimi livelli.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Riavere Brozovic al top della forma è troppo importante per l'Inter, che al croato affida molte delle sue fortune. Calhanoglu lo ha sostituito molto bene in sua assenza, ma alla lunga poter contare di nuovo sul proprio mediano titolare è una risorsa fondamentale. Per questo motivo, il riposo precauzionale di Brozovic è una notizia che fa molto felice l'ambiente nerazzurro e tutti i tifosi, scacciando i fantasmi di una possibile ricaduta.