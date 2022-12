Allarme rientrato per Brozovic. Ma l’Inter ora spera nel “favore” dalla Croazia

Sono state ore di ansia per l' Inter quelle successive alla sfida tra Argentina e Croazia nella semifinale del Mondiale. Subito dopo l'eliminazione per mano di Messi e compagni, il Ct croato Dalić aveva infatti annunciato in conferenza un problema fisico per Marcelo Brozovic che ha messo in allarme tutto il mondo nerazzurro.

Fortunatamente lo staff medico interista ha ricevuto rassicurazioni in seguito agli accertamenti svolti nelle scorse ore. Dai test a cui si è sottoposto il centrocampista dell'Inter, infatti, non sono emerse lesioni o segnali che possano destare preoccupazioni. In ogni caso ora tutti ad Appiano si augurano che il tecnico Dalić rinunci all'impiego di Brozo nella finalina per il terzo posto. Non una partita di fondamentale importanza, per cui non è necessario forzare la mano con un calciatore che già a settembre ha pagato dazio proprio in nazionale saltando poi le successive 9 partite e rientrando solo per uno spezzone nel finale prima della sosta.