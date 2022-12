Inter in ansia per Brozovic: problema muscolare contro l’Argentina

La situazione del centrocampista

Pietro Magnani

L'Inter è in ansia per Marcelo Brozovic. Il centrocampista infatti è uscito al cinquantesimo minuto di Croazia-Argentina e non per scelta tecnica, ma per un problema fisico.

A confermarlo è stato lo stesso Dalic, tecnico della Croazia, che nel post partita ha spiegato come Brozovic abbia sentito tirare il muscolo. Il CT ha però spiegato che il cambio era volto a preservarlo per provare a impiegarlo durante la finale terzo e quarto posto. Non certo una buona notizia per l'Inter. Se effettivamente si tratta di un problema muscolare, Brozovic dovrebbe riposare, non forzare tra pochi giorni.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Purtroppo Dalic in passato ha dimostrato più di una volta di infischiarsene delle ripercussioni su Brozovic lungo la stagione: l'importante è che possa giocare quando serve alla Croazia. Per la serie "un ultimo sforzo, poi non sarà più un problema mio" insomma. Purtroppo le federazioni dovrebbero capire più spesso che se hanno dei giocatori preparati per queste competizioni, è grazie ai club. Gli stessi club che, a differenza delle nazionali, pagano fior di ingaggi ai propri giocatori. Ricordiamo infatti che l'infortunio che ha tenuto il croato fuori un mese dall'Inter, è arrivato proprio in un'amichevole dalla dubbia utilità con la Nazionale.