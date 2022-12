Dumfries verso la Premier, il sostituto arriva dalla Serie A?

I nomi dei possibili sostituti

Pietro Magnani

L'Inter sembra ormai aver designato Denzel Dumfries come giocatore da sacrificare per appianare il bilancio. Posto che ancora non si sa dove verrà ceduto l'olandese, anche se il Chelsea pare in pole position, intanto si inizia già a pensare a chi potrebbe sostituire nella rosa nerazzurra Dumfries a partire dalla prossima stagione.

Il giornalista di Mediaset Marco Barzaghi, da sempre molto vicino all'ambiente interista, durante una diretta sul proprio canale Youtube ha infatti rivelato: "Oltre a Darmian e Bellanova, già in rosa, piacciono anche Singo, Odriozola e Karsdorp. Il primo ha rinnovato da poco col Torino, ma i nerazzurri potrebbero sfruttare il cartellino di Lazaro per abbassare le pretese dei granata. Il secondo piace anche alla Roma, mentre il terzo sembra nel mirino della Juventus. A Mourinho però piace parecchio Gosens, quindi non è da escludere che possa imbastirsi uno scambio proprio con Karsdorp".

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Tutti e tre i profili ipotizzati sarebbero interessanti, anche se Karsdorp desta qualche perplessità. La Roma infatti probabilmente cercherà di disfarsene già a gennaio, mentre l'Inter fino a giugno non necessiterà di un sostituto per Dumfries. Senza contare che scambiarlo con Gosens sarebbe un'arma a doppio taglio: arriverebbe il post Dumfries ok, ma si aprirebbe un buco a sinistra come vice Dimarco. Un'operazione che quindi, al momento, non pare molto sensata, senza in mano un nome per la sinistra.