Sky – Inter, Conte concede un weekend di riposo. Lavoro ad Appiano solo per Vidal: le ultime

L’Inter sabato 3 aprile tornerà in campo contro il Bologna. Sarà una trasferta molto importante, dove i nerazzurri cercheranno i tre punti per mantenere distante il Milan e consolidare sempre di più la vetta della classifica di Serie A. In questi giorno molti calciatori sono impegnati con le proprie nazionali e Conte lavora con i ragazzi che ha a disposizione.

Secondo quanto riportato da Sky, il tecnico leccese ha concesso un weekend di riposo. L’unico rimasto ad Appiano Gentile a lavorare è Arturo Vidal, che si è sottoposto ad un lavoro personalizzato. Il cileno, dopo l’intervento al ginocchio, vuole sfruttare ogni minuto per tornare in forma ed aiutare i compagni nel finale di stagione. Di lui si è parlato tanto in chiave mercato, ma ora è concentrato sul campo e lavora a testa bassa per tornare a disposizione del mister.

