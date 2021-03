Lunedì giornata chiave per i 4 positivi dell’Inter. Conte attende i tamponi: lo scenario

E’ un weekend di riposo per l’Inter, concesso da Antonio Conte. I nerazzurri che non sono impegnati con le nazionali, ad eccezione di Vidal, sono rimasti quindi a casa. Lo stesso vale, ovviamente, per De Vrij, Vecino, D’Ambrosio e Handanovic, risultati positivi giorni fa al Covid-19. I quattro calciatori sono in isolamento e la settimana prossima potrebbe essere decisiva per rivederli in gruppo.

Secondo quanto riportato da Sky, infatti, lunedì sarà il decimo giorno dalla loro positività. Il protocollo sanitario parla chiaro: dopo 10 giorni serve un test negativo, che precederà una visita medica prima di tornare ad allenarsi con i compagni. Oltre al rientro dei nazionali, che partirà da mercoledì, la prossima settimana sarà decisiva per l’Inter per capire se i quattro calciatori saranno a disposizione di Conte.

