Verso Bulgaria-Italia, Mancini: “Ci saranno cambi di formazione”. Chance dal 1′ per Barella?

Domani l’Italia scenderà in campo contro la Bulgaria. Gli Azzurri, dopo la bella vittoria contro l’Irlanda del Nord, guidano il gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar insieme alla Svizzera. Nella prima uscita solo un calciatore dell’Inter è sceso in campo, cioè Nicolò Barella. Entrato al 64′ al posto di Pellegrini, il centrocampista classe ’97 non ha brillato, ma ora potrebbe avere una chance dall’inizio.

Alla vigilia del match, infatti, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, annunciando possibili modifiche di formazione. Queste le sue parole: “Potrebbero esserci 4 o 5 cambi rispetto alla gara contro l’Irlanda del Nord. Tutto dipenderà dagli allenamenti a ridosso della partita e dalla condizione dei ragazzi. Ogni partita è difficile e noi siamo qui per vincere”. Barella ha collezionato 4 gol e 3 assist in 19 presenze con la maglia della Nazionale e insieme a lui oggi ci sono anche Sensi e Bastoni a disposizione del mister.

