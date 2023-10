Arriva una delle partite più attese dell’anno a San Siro. Non tanto per la Roma in sé, con tutto il rispetto, quanto per il ritorno di Romelu Lukaku che incrocia l’Inter da avversario in un clima che si preannuncia rovente.

Simone Inzaghi prepara la sfida in silenzio, pianificando quattro probabili novità di formazione rispetto all’undici sceso in campo martedì nella vittoria contro il Salisburgo in Champions League. Per lo squalificato Mourinho, dall’altra parte, restano fuori giocatori come Dybala, Sanches e Pellegrini, con Smalling che invece potrebbe farcela per la panchina.

Ecco le probabili formazioni: