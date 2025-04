Inter-Roma rinviata: ECCO la nuova data ufficiale

Confermando le indiscrezioni circolate questa mattina, giungono ulteriori novità per quanto riguarda il prossimo turno di campionato. Per via dei funerali di Papa Francesco che avranno luogo nella giornata di sabato 26 aprile, il Coni ha deciso di intervenire sul calcio italiano e predisporre il rinvio di tutti i match in programma quel giorno.

Tra questi, dunque, anche Inter-Roma – inizialmente programmata alle 18.00 di sabato – sarà certamente rinviata, in attesa di comunicato ufficiale da parte della Lega atteso nel pomeriggio. Nonostante i nerazzurri abbiano un calendario fittissimo che mercoledì 30 aprile li vedrà di scena a Barcellona per l’andata delle semifinali di Champions League, la gara con i giallorossi si terrà comunque il prossimo weekend.

Inter-Roma, infatti, verrà rinviata a domenica 27 aprile così come tutte le altre gara in programma nel giorno precedente. Una decisione che arriva in seguito alle indicazioni del Ministero e all’invito del presidente del Coni Malagò verso le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a “sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice”.