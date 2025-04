La scelta ufficiale sul rinvio di Inter-Milan di Coppa

L’improvvisa scomparsa di Papa Francesco nella giornata di ieri, ha scosso ovviamente anche il calcio italiano. Dopo la sospensione di tutte le gare in programma nella giornata di ieri, anche i match del prossimo sabato 26 aprile sono stati rinviati al giorno successivo. Questo perché da parte del Governo è arrivata l’indicazione di cancellare tutte le gare in programma nel giorno in cui si terranno i funerali del Pontefice.

Tra questi, ad esempio, è stato predisposto il rinvio di Inter-Roma a domenica 27 aprile, a soli tre giorni dall’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Rimanendo sul calendario nerazzurro, nelle scorse ore si temeva che anche il derby di Coppa Italia, valido come ritorno delle semifinali tra Inter-Milan, potesse subire variazioni.

Da parte della Lega, invece, non è arrivata alcuna comunicazione in merito al rinvio, a conferma dalla data già stabilita in calendario. Questa mattina, inoltre, l’Aia ha comunicato l’arbitro di Inter-Milan ufficializzando difatti che l’incontro non verrà riprogrammato e che si disputerà regolarmente mercoledì 23 aprile alle ore 21.00 a San Siro.