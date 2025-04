Chi è Doveri, l’arbitro di Inter-Milan: ricordi di una recente rimonta

Nella semifinale di Coppa Italia, dopo il pareggio all’andata per 1-1, è in programma Inter-Milan come sfida di ritorno per questo sentitissimo derby della Madonnina giunto al suo quinto atto stagionale. Dopo due pareggi e due sconfitte tra Serie A e Supercoppa Italiana, ora i nerazzurri cercano riscatto contro i rivali rossoneri.

L’AIA quest’oggi ha reso note le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno di Coppa Italia e ha scelto Daniele Doveri per Inter-Milan. Sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio mentre il quarto ufficiale sarà Aureliano. Al VAR infine ci saranno Mazzoleni e il suo assistente Marini a completare il quadro arbitrale.

Doveri è uno degli arbitri più esperti in Italia e in stagione ha già arbitrato l’Inter ben quattro volte: con una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Il match più recente è il deludente pari per 2-2 subito in rimonta a Parma. In generale il fischietto della sezione di Roma conta 14 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte con l’Inter in carriera.