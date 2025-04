L’annuncio sui rinvii di Serie A: la decisione per Inter-Roma

Il calendario di Serie A prevede per sabato 26 alle ore 18 la sfida Inter-Roma a San Siro ma in seguito alla scelta del Vaticano di fissare per sabato mattina alle ore 10 i funerali di Papa Francesco è stato deciso di rinviare tutti gli eventi sportivi di quel giorno in segno di lutto e quindi la partita dei nerazzurri verrà posticipata.

Questo è quanto sostenuto dal Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, nelle parole raccolte da Rai News. Ora si attende un comunicato ufficiale della Lega Serie A che renda definitivo lo spostamento di Inter-Roma (anche di Como Genoa e Lazio-Parma) fissando una nuova data in calendario per queste partite.