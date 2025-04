Funerale Papa, caos calendario: cosa cambia per derby e Inter-Roma

Dal Vaticano è stato annunciato ufficialmente che sabato mattina alle ore 10 si terranno i funerali di Papa Francesco e sarà quindi un momento di lutto per tutto il mondo cattolico ma più in generale per l’Italia intera tanto che il campionato di Serie A, come già successo ieri, potrebbe subire nuove variazioni.

La Lega Serie A ha reso noto che non sono a rischio le due semifinali di Coppa Italia in programma domani e giovedì entrambe alle ore 21. Inter-Milan e Bologna–Empoli non subiranno quindi rinvii ma invece per il campionato di Serie A potrebbero esserci delle novità e dei cambi di calendario ulteriori.

Al momento sono a rischio rinvio sia Inter-Roma che Lazio-Parma, due partite che sono in programma proprio per sabato 26 aprile, ovvero il giorno in cui si svolgeranno i funerali di Papa Francesco. Sono attese quindi decisioni ufficiali nelle prossime ore da parte della Lega Serie A ma la decisione sembra andare in questa direzione.

A palazzo Chigi si è svolta questa mattina una riunione del Consiglio dei Ministri nel corso della quale sono stati proclamati cinque giorni di lutto nazionale. Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, al termine della seduta ha infatti invitato la sospensione di tutti gli eventi sportivi per la giornata del 26 aprile.