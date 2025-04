Spareggio Scudetto: stadio, supplementari o rigori? Le regole

Dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna si sono alzate le possibilità che a fine stagione si giochi un incredibile spareggio per lo Scudetto, visto che il Napoli ha raggiunto in vetta alla classifica proprio i nerazzurri. Se dopo la 38^ giornata le due squadre saranno ancora a pari punti si dovrà giocare infatti uno spareggio.

Ma quali sono le regole per questo scontro a dir poco emozionante? Il regolamento della Serie A prevede che se a fine stagione due squadre in lotta per lo Scudetto o per la salvezza terminino a pari punti, si giocherà una sfida spareggio in casa della squadra meglio piazzata secondo i criteri normalmente usati per la classifica.

Il primo criterio è quello dei punti nei due scontri diretti ma Inter e Napoli hanno raccolto un doppio 1-1 sia a San Siro che al Maradona. Ecco quindi che a quel punto si guarda la differenza reti e in quel caso al momento i nerazzurri sono piuttosto avanti, in seguito ancora si osserverà il numero di gol fatti e infine in caso di ulteriore parità ci sarà un sorteggio.

Ad oggi quindi lo scontro diretto tra Inter e Napoli verrebbe disputato a San Siro a meno che non sussistano divieti delle Autorità preposte all’ordine pubblico e a quel punto si giocherebbe in campo neutro probabilmente a Roma. Infine, non sono previsti i tempi supplementari e in caso di parità al 90° si tirerebbero subito i calci di rigore.