Gazzetta: “Inzaghi meno saldo all’Inter in un caso”

Nei giorni scorsi, come raccontato qui su queste colonne, si è registrato l’interesse di club stranieri per l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. La dirigenza dell’Inter vorrebbe rinnovare il contratto con il tecnico piacentino a fine stagione ma prima c’è da portare a termine questo campionato con tanti trofei in palio.

Dalle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport spunta però uno scenario che potrebbe cambiare molto del destino dell’allenatore ex Lazio. Secondo quanto si legge, in casso di “zero titoli” Inzaghi sarebbe meno saldo sulla panchina dell’Inter e potrebbe quindi non essere certa una sua permanenza anche in futuro.

In questo ultimo infuocato mese di stagione l’Inter avrà la possibilità di vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League ma anche di perdere tutte e tre vista la difficoltà delle partite che ha ancora da giocare. Se Inzaghi non dovesse vincere nulla il suo futuro in nerazzurro potrebbe quindi non essere così scontato.