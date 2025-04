Dall’Olanda, l’Inter vuole il bomber del campionato: il COSTO

Le prestazioni deludenti in questa stagione di Correa e Taremi – oltre al contratto in scadenza di Arnautovic – costringono l’Inter a guardarsi intorno per l’attacco del futuro visto che alle spalle della coppia titolare (Thuram-Lautaro) ci sono ben poche garanzie per il futuro del pacchetto offensivo nerazzurro.

Un primo rinforzo per Simone Inzaghi potrebbe essere Pio Esposito, ma servirà anche un giocatore che conosce già dei campionati di primo livello. Dall’Olanda in queste ore sembra essere spuntato un nuovo nome che risponde proprio a questo bisogno e che potrebbe far molto comodo all’Inter visto il prezzo non fuori portata.

Si tratta di Sem Steijn, centravanti classe 2001 del Twente, che è un ottimo talento essendo infatti il capocannoniere dell’Eredivisie con 23 gol già segnati in questo campionato. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, su di lui ci sono Inter, Roma e Feyenoord che sono pronte a pagare i 10 milioni di euro della clausola rescissoria.