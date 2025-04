“Da giugno nuovi gol”: scelta Inter sul nuovo bomber

C’è grande certezza nelle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. L’Inter ha preso una decisione su uno dei suoi attaccanti più promettenti, uno di quelli che nonostante la giovane età sta già facendo molto parlare di sé e sul quale molti tifosi continuano a domandarsi quale destino prenderà la sua carriera in estate.

Il nome è quello di Francesco Pio Esposito attaccante classe 2005 dell’Inter che quest’anno ha segnato 14 gol in Serie B in prestito allo Spezia. Secondo la rosea, il giovane bomber nerazzurro sarà un primo rinforzo estivo per Inzaghi e si aggregherà già alla squadra nella seconda parte del Mondiale per Club, se dovesse esserci il passaggio del girone.

Prima infatti Esposito sarà indisponibile perché molto probabilmente convocato in Nazionale azzurra per giocare l’Europeo U21. Ad appena 20 anni ha fatto grandi cose in Serie B e ora l’Inter vuole puntarci anche in prima squadra viste le difficoltà del reparto avanzato alle spalle di Marcus Thuram e Lautaro Martinez.