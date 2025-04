Coppa Italia, supplementari o rigori? Le regole delle semifinali

Milan e Inter questa sera si sfideranno nuovamente, per la quarta volta in stagione, ma questa partita sarà valida per la semifinale di Coppa Italia. Entrambe hanno grandi ambizioni in questo torneo perché vogliono portare a casa questo trofeo. Ma cosa prevede il regolamento di questo turno della Coppa Italia?

Nelle semifinali cambia il format della qualificazione: fino ai quarti di finale infatti in caso di parità dopo 90 minuti si sarebbe proseguito direttamente con i calci di rigore. Da questo turno invece il regolamento della Coppa Italia prevede invece anche la disputa dei tempi supplementari, sia nelle semifinali che nella finale.

Se Milan e Inter dopo la sfida di ritorno del 23 aprile avranno segnato lo stesso numero di gol nei 180 minuti, dovranno quindi giocare anche i trenta minuti dei due tempi supplementari prima degli eventuali calci di rigore. Questa è una differenza rispetto anche alla finale di Supercoppa Italiana del gennaio scorso.