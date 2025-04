Thuram, Dumfries e Zielinski: ottime notizie sui RECUPERI

In casa Inter ci si lecca le ferite dopo il ko di Bologna che è valso il raggiungimento in classifica da parte del Napoli al primo posto. I nerazzurri ora però non pensano alla Serie A visto che il loro prossimo impegno sarà domani, mercoledì 23 aprile, contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo il pari all’andata.

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, arriva però una notizia positiva per i tifosi nerazzurri. Il tecnico Simone Inzaghi può infatti sorridere andando ad osservare i miglioramenti dei suoi giocatori attualmente infortunati. Senza ulteriori novità, contro la Roma il tecnico dell’Inter potrebbe riuscire ad avere la squadra al completo (eccetto gli squalificati).

Sabato alle ore 18 l’Inter ospiterà a San Siro la formazione capitolina dell’ex Claudio Ranieri e per questo match potrebbero infatti rientrare tutti e tre gli indisponibili: Marcus Thuram (fermo dalla scorsa settimana), Denzel Dumfries (per lui stop a Bergamo prima della sosta di marzo) e Piotr Zielinski (ai box da oltre un mese).