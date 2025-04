Offerta estera per Inzaghi: BLITZ in Italia del presidente

Nelle ultime ore sono tornate con insistenza le voci legate ad un possibile futuro lontano dall’Inter per Simone Inzaghi. Già ieri infatti era emerso un interessamento dall’estero per l’allenatore nerazzurro che visti gli ottimi risultati delle ultime stagioni ha attirato su di sé gli occhi di tanti club stranieri e non solo.

Quest’oggi, come confermato anche da Sportitalia e da altre fonti straniere, è emerso poi il nome del club pronto a tentare un affondo sul tecnico nerazzurro. Si tratta del ricchissimo Al-Hilal che vorrebbe Inzaghi come suo nuovo allenatore e sarebbe pronto a fare delle offerte molto importanti a livello economico per convincerlo.

Dall’Arabia Saudita affermano anche che il presidente del club, Fahad bin Nafel, sarà presto in Italia per trattare in prima persona con Inzaghi e i suoi agenti e convincerlo ad accettare la proposta per allenare l’Al Hilal, formazione nella quale troverebbe anche Koulibaly, Milinkovic–Savic e l’ex Inter Joao Cancelo.