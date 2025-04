“Ritiro a fine anno”: scossone imprevisto in casa Inter

Una delle caratteristiche dell’attuale rosa dell’Inter è quella di avere un’età media piuttosto alta e infatti Oaktree vuole ringiovanire l’organico di mister Simone Inzaghi nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Questo perché ci sono alcuni elementi piuttosto in avanti con l’età come Matteo Darmian, Yann Sommer, Francesco Acerbi, Marko Arnautovic o Henrikh Mkhitaryan.

Ed è proprio quest’ultimo che nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Bayern ha fatto un particolare annuncio. La mezzala armena ha di fatto confermato che non esclude di potersi ritirare a fine stagione. Di seguito le parole esatte di Mkhitaryan che sarebbe una gravissima perdita per Inzaghi visto il suo rendimento sempre elevato e difficilmente sostituibile da un altro giocatore.

“Devo dire che è una delle più faticose che ho avuto perché ad aprile siamo ancora su tre fronti. Però è piacevole e sono felicissimo di aver raggiunto questo nella mia carriera. Non so quando smetterò, magari a fine stagione e tra un anno o due e non avrò altre occasioni. […] Facciamo il nostro massimo per aiutare la squadra, vogliamo sfruttare questa occasione perché può essere l’ultima per fare una semifinale o finale”.