Mkhitaryan: “Può essere l’ultima occasione, vogliamo coglierla”

Al fianco del suo allenatore Simone Inzaghi, si è presentato oggi in conferenza stampa il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan per presentare la partita di domani contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di ritorno in Champions League. Di seguito le dichiarazioni del numero 22 armeno alla vigilia della super sfida europea.

Avete la consapevolezza di essere ad un passo dal qualcosa di straordinario? “Sarà una grande occasione, ma dobbiamo pensare solo alla partita di domani che sarà difficile. Io sono qua da 3 anni e il mister in 4 anni ha fatto un grande lavoro creando questa squadra. Siamo un gruppo unito e con una bella atmosfera, vogliamo lottare per i nostro obiettivi che abbiamo sempre detto da inizio. Vedremo se arriveremo in finale o meno”.

Cosa ti aspetti dal Bayern? “Ognuno può dire quello che vuole, noi vogliamo focalizzarci sul nostro gioco e la nostra partita. Tante gente parla fuori dal campo ma noi non vogliamo ascoltare perché il calcio è così”.

Vi snerva che venga sempre detto che l’Inter abbia l’obbligo di vincere? “Siamo sereni e maturi con esperienza. Sappiamo che dobbiamo vincere ogni partita in Serie A, Champions e Coppa Italia. Non ci serve ascoltare cosa viene detto fuori, vogliamo vincere sempre ma senza innervosirci e sappiamo che siamo responsabili di quello che stiamo facendo”.

L’età media alta dà qualche motivazione in più perché per molti può essere l’ultima? “Facciamo il nostro massimo per aiutare la squadra, vogliamo sfruttare questa occasione perché può essere l’ultima per fare una semifinale o finale. Vediamo se domani riusciamo a prenderci tutti insieme questo obiettivo”.

Servirà un’altra partita da ingiocabili? “Avete subito fatto titoli, è una cosa che pensavo due mesi fa perché vedo come lavorano tutti e sudano per un risultato positivo. Io sono sempre del mio parere, siamo una squadra fortissima e vogliamo andare avanti il più possibile su tutti i fronti per vincere qualcosa”.

Questa è la tua stagione più dispendiosa? “Devo dire che è una delle più faticose che ho avuto perché ad aprile siamo ancora su tre fronti. Però è piacevole e sono felicissimo di aver raggiunto questo nella mia carriera. Non so quando smetterò, magari a fine stagione e tra un anno o due e non avrò altre occasioni”.

Cosa ne pensi di Olise? “Lui è molto forte, non solo lui ma tutto il Bayern Monaco. Lo conoscevo già ai tempi del Crystal Palace, è molto tecnico e veloce. Vogliamo fermarlo e non fargli fare una bella partita come all’andata”.

Vi sentite favoriti dopo l’andata? “Non ci pensiamo, domani si riparte dallo 0-0. Dobbiamo stare concentrati ma avremo il vantaggio del nostro pubblico. La partita d’andata vinta è stata una settimana fa e domani cambia tutto”.

L’Inter può far male nelle ripartenze? “Dobbiamo fare il nostro meglio, sapendo che il Bayern arriva a Milano per vincere. Non sarà facile ma anche noi vogliamo passare il turno e fare bene davanti al nostro pubblico”.

Come si toglie la stanchezza? “Giocare ogni 3-4 giorni è più piacevole che ogni settimana. Ci aspettiamo ogni partita come se fosse una finale e questo dà l’adrenalina per giocare sempre al massimo”.